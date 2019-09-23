«Фрезерование лишнее прекратить!»: в мэрии Челябинска вновь отчитали дорожников

Рабочие снимают старый асфальт, а новый не кладут неделями.

Послушать 00:00

На аппаратном совещании врип главы города Наталья Котова призвала дорожников остановить лишние ремонтные работы. Поводом стали жалобы от челябинских водителей. К примеру, на улице Свободы сняли старое покрытие за несколько недель до начала укладки нового. Так дорога и стояла в ожидании обновления. А это создало трудности для движения транспорта.

Наталья Котова потребовала, чтобы подготовку к ремонту дорог начинали прямо перед стартом работ.

«Фрезерование лишнее прекратить. Я проверю все контракты, все улицы на этой неделе. Чтобы никаких лишних отфрезерованных дорог не было. Я думаю, что и ГИБДД неудобно работать с такими дорогами. Сейчас с Чайковского сняли покрытие, когда будете делать — непонятно», — отчитала дорожников врип главы города Наталья Котова.

В целом работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске завершены на 73%. Об этом сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Нижегородский подрядчик заменил 664 квадратных метров полотна.

«На отремонтированных дорогах восстанавливаем разметку, эта работа выполнена на 68,4 процентов»,— отметил Владимир Алейников.

В этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске отремонтируют 18 улиц.