/ Стало известно, почему в Челябинске часто горят машины

Поджоги и невнимательность водителей — главные причины возгораний.

Эксперты выяснили, что главными причинами того, что в Челябинске постоянно горят машины, являются поджигатели — это причина более половины пожаров. Еще около половины — самовоспламенились, сообщает NGS55.RU.

Число умышленных поджогов в Челябинске в 2018 году составило 125. Это почти половина от общего количества возгорания автомобилей 255. Как правило, машины жгут из мести, просто из хулиганства или чтобы мотивировать людей ставить авто на платные стоянки.

А следующий класс по численности — самовоспламенение, когда раскаленные части автомобиля поджигают то, что может загореться. Необходимо тщательно проверять утеплители для капота, а также, следить, чтобы под капотом не оставались вещи (перчатки, пакеты и т.д.).

Необходимо быть внимательным и осторожным, поскольку возгорание может подстерегать не только старые автомобили с большим пробегом, но и совсем «молодые» машины.