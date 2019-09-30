Почему 300 домов Челябинска до сих пор остаются без тепла?

В Администрации города рассказали, в чем причина задержки подачи отопления.

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В Челябинске несколько домов остаются без тепла. Около 300 домов все еще не дождались подключения отопления. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров рассказал из-за чего в 300 домах все еще холодно.

«На сегодняшний день теплоноситель подан во все дома. Но в 300 домах они отключены в связи с тем, что производится регулировка, либо дом вышел на аварийный режим. То есть, теплоноситель был подан на дом, но где-то потекли трубы, поэтому дом отключили», — объясняет Дмитрий Петров.

Это значит, что как только сотрудники управляющей компании или аварийной службы устранят неполадку, дома можно будет подключать к отоплению.

Жителей Челябинска просят набраться терпения, уверяя, что перепады температуры закончатся уже через неделю, когда пройдет настройка всех отопительных систем.