Дети в Челябинской области замерзают без отопления

Работа нескольких детских садов и школ временно приостановлена.

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Жители Златоуста замерзают в собственных квартирах: коммунальные службы не смогли получить необходимое разрешение на запуск нескольких котельных. Причиной стала колоссальная задолженность перед компанией «НОВАТЭК»: за 5 лет муниципалитеты области не доплатили поставщику голубого топлива более 2 миллиардов рублей, 527 миллионов приходится на Златоуст.

Заложниками ситуации стали дети: воспитанников двух детских садов пришлось временно перевести в другие учреждения, туда, где отопление есть, а многие школьники сейчас вынуждены учиться дистанционно.

О возможном срыве отопительного сезона в Челябинской области заявляли еще на июльском совещании в областной прокуратуре, однако систематическое бездействие местных властей и непринятие мер к взысканию задолженности по итогу привело к коммунальному коллапсу.

Компания «НОВАТЭК» намерена восстановить подачу отопления и тем самым возобновить работу общественных учреждений Златоуста, поскольку горожане с своей стороны исправно оплачивают квитанции.