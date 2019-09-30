Около 300 домов в Челябинске все еще остаются без отопления

По каждому адресу ведутся ремонтные работы.

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В Челябинске 25 сентября стартовал отопительный сезон. До 1 октября тепло должно появиться в каждом доме. На данный момент жители 300 домов в Челябинске все еще остаются с холодными батареями в квартирах. Об этом доложили временно исполняющей полномочия главы города Наталье Котовой на аппаратном совещании.

«Около 300 домов остаются без отопления. В них сейчас ведется регулировка систем по стоякам или объявлена аварийная ситуация. По каждому из адресов ведутся работы», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров.

Руководитель управления подчеркнул, что работы ведут как аварийные бригады, так и управляющие компании.

«Договорились до 1 октября на прошлом аппаратном совещании, вы помните?», — спросила подчиненных Наталья Котова.

Все проблемы с отоплением в домах челябинцев решат в течение 2-3 дней, пообещали в ответ чиновники.