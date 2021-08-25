«Побит рекорд по жаре летом»: какой погоды ждать южноуральцам этой осенью

Корреспондент ИА «Первое областное» пообщалась с экспертами и узнала об аномальной жаре и ее причинах

В этом году лето испытывает жителей Челябинской области на прочность: несколько недель почти сорокаградусной жары сменялись резким похолоданием. Но отдохнуть от жары южноуральцы почти не успевали: прохладная погода продолжалась всего несколько дней и вновь сменялась жарой. Редкие осадки усугубляли ситуацию: отсюда и лесные пожары, и засуха. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщалась с климатологом и синоптиком и узнала, с чем связана аномальная жара в Челябинской области и какой погоды южноуральцам ждать осенью и зимой.

Жара этим летом действительно было аномальной, отметила начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева. В среднем превышение среднесуточных температур колебалось от 7 до 14°C.

«В Челябинске 23 августа был побит рекорд абсолютного максимума — +37°C. В 1913 году была такая же жара, тогда температура достигла 36,3 градуса. Также в ряде городов были побиты температурные рекорды: например, в Аргаяше столбики термометров поднялись до +39,1°C. Аномальная жара связана с антициклоном, который установился над нашей территорией, он статичный, то есть никуда не двигается и задерживает другие фронты», — поделилась Екатерина Выходцева.

Однако конкретно в Челябинской области, несмотря на аномальную жару, абсолютный температурный максимум перекрыт не был, добавила челябинский климатолог Екатерина Пестрякова.

«Он же измеряется в тени, в проветриваемой будке, и по нашей области составляет +42°C — такая погода была зафиксирована в Южноуральске. Крым по сравнению с ним отдыхает — там +40°C. Например, в Челябинске в 1973—1974 годах из-за жары и отсутствия дождей листья на деревьях пожухли, а на юге области их вообще не было, наблюдались пыльные бури»,— рассказала эксперт.

В будущем сорокаградусная жара в Челябинской области уже будет нормой, уверены специалисты. Во-первых, чем больше в городах промышленных предприятий, тем больше они выбрасывают тепловой энергии, и над городами образуется «остров тепла», который повышает температуру воздуха. За городом температуры обычно на несколько градусов ниже. Во-вторых, многое зависит от климата и его образующих факторов, где человек играет не последнюю роль: на изменения сильно влияют лесные пожары, разливы нефти и другие ЧП.

«Был долгосрочный прогноз климатологов, что на Урале будет теплее, но суше в степной зоне, то есть усилится аридность (сухость, или превышение испарения влаги над суммой осадков. — Прим. ред.), это уже подмечают», — отметила Екатерина Пестрякова.

Но жаркая погода — это не только засуха и природные пожары, но еще и нашествие вредных насекомых. Сейчас, например, садоводы и сельхозпроизводители борются с нашествием гусениц и бабочек лугового мотылька. В июне на границе Башкирии и Челябинской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи. И чем жарче погода, тем больше вредителей: по словам климатолога, в жаркое лето выводится сразу несколько поколений насекомых, и они начинают пожирать плоды и культуры.

Кроме того, из-за антициклона возможные такие серьезные конвективные явления, как сильный град, ливни, грозы и шквалистый ветер, добавила начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра.



Наконец, до конца лета остаются считаные дни. Но чего ждать южноуральцам от осени?

«По предварительному прогнозу, в сентябре температуры будут выше нормы, а осадки — ниже. Это не значит, что будет такая же жара, но для сентябрьских температур значения будут выше. В целом, по предварительным данным, осень будет сухая и теплая», — уточнила Екатерина Выходцева.

На вопрос корреспондента ИА «Первое областное» о том, какой будет зима, начальник отдела метеопрогнозов ответила, что за такие долгосрочные прогнозы синоптики пока не берутся.

«Прогноз на зиму будем постепенно составлять осенью», — добавила эксперт.

Отметим, аномально жаркая погода простоит в Челябинской области еще один день. В пятницу, 27 августа, южноуральцы уже почувствуют приближение осени.