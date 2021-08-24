Поля Челябинской области атаковали гусеницы и бабочки лугового мотылька

Быстрое распространение опасного вредителя спровоцировала жаркая сухая погода

На Южном Урале наблюдается нашествие опасного вредителя — лугового мотылька. Садоводы области бьют тревогу: гусеницы атаковали огородные культуры, а на юге области бабочки вредителя заселили сельхозугодья. Вспышка числа вредителя — результат погодных условий и цикличности его развития, сообщили в Челябинском филиале Россельхозцентра.

Специалисты областного Россельхозцентра обследовали свыше 3 тысяч га сельскохозяйственных угодий. По их данным, вредителем заселено более 30 процентов обследованных территорий.

«Средняя численность бабочек на полях составляет 9,9 единицы на 50 шагов. Максимальная численность выявлена в Кизильском районе на площади 10 га — приблизительно 150 бабочек на 50 шагов. Но такой лет достаточно трудно поддается точному учету. Активный лет бабочек зафиксирован также в Агаповском, Еткульском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Чебаркульском районах», — прокомментировала начальник отдела защиты растений регионального Россельхозцентра Мария Сычева.

Между тем луговой мотылек встречается не только в садах и на полях. Жители Магнитогорска обсуждают в Сети нашествие мотылька: насекомое стаями обитает в подъездах домов, в траве во дворах, летит на свет окон и фар в ночное время.

«Живу по улице Труда, уже четвертый день веду борьбу с ними при помощи дихлофоса, толку нет, только на время. Когда свет включаю, все окна закрываю, задыхаемся», — написала жительница города в популярном паблике.

Магнитогорцы обсуждают, что подобное нашествие наблюдается в Оренбургской области и Республике Башкортостан.

Оказывается, на широкое размножение насекомого повлияла погода.

«Луговой мотылек развивается в двух поколениях. Сейчас можно наблюдать активный лет бабочек второго поколения и развитие гусениц второго поколения. Гусеницы старшего возраста активны и прожорливы. Например, могут полностью съесть листовую пластину растения, оставив одни черешки. Развиваются гусеницы в зависимости от погодных условий от 12 до 30 дней. Закончив питание, гусеницы уходят в почву на окукливание и зимовку», — рассказала Мария Сычева.

То есть сейчас у мотылька пик распространения. С наступлением прохладных дней особи второго поколения уйдут на зимовку в почву.

Она отметила, что гусеница опасного многоядного вредителя в текущем году уже причинила немало проблем и хлопот как садоводам, так и сельхозпроизводителям. Бороться с большим количеством мотылька придется опрыскиванием химическими препаратами. Чтобы не дать гусеницам перезимовать в саду, перед заморозками рекомендуется перекопать почву.