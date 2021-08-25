В Челябинской области синоптики прогнозируют до +29°C

Жара постепенно спадает

Постепенно температура воздуха в Челябинской области начинает опускаться, пусть пока и не ощутимо: в четверг, 26 августа, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют до +29°C. На юге региона по-прежнему будет до +37°C. Местами пройдут кратковременные дожди.

В ночь на четверг в регионе осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +12, +17°C. Днем возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +29, +34°C, на юге до +37°C. Ветер южный с переходом на северный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске днем также пройдет небольшой дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +15, +17°C, днем потеплеет до +31, +33°C. Ветер южный с переходом на северный от 3 до 8 метров в секунду.

Уже в пятницу, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах области температура воздуха опустится до +22°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.