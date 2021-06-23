На границе Башкирии и Челябинской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

Однако перехода насекомых на посевы Южного Урала не ожидается

На границе Республики Башкортостан и Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия саранчи. Насекомые наблюдаются на участке между Баймакским районом Башкирии и Кизильским районом Челябинской области. Руководитель Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина рассказала корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» о причинах распространения насекомых и о том, угрожает ли нашествие саранчовых посевам.

«Причин распространения саранчи может быть несколько. Во-первых, это переход на „нулевую“, то есть без пашки, при которой не происходит уничтожение зимующего запаса вредителя. Во-вторых, это большие площади невозделываемых земель, которые становятся местами резервации саранчовых. Третья причина — это уменьшение объемов мероприятий по защите растений. Ну и, конечно, не надо забывать об аномальной жаре, которая стояла в мае»,— рассказала Ксения Ванина.

По ее словам, на участке между Баймакским и Кизильским районами зафиксировано нашествие нестадной саранчи, вредоносность которой значительно ниже. Вероятности ее перехода на другие районы Челябинской области нет.

«Все территории уже обработаны химическими препаратами. От применения пестицидов вреда урожаю не будет, наоборот, это поможет его сохранить»,— добавила эксперт.

Саранча для Челябинской области — явление нередкое. Ежегодно южноуральцы сталкиваются с ними в южных районах области. В этом году вредитель выявлен в Агаповском и Кунашакском районах, однако среднее количество личинок невысокое. Вся территория также уже обработана.