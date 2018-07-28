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/ Детский сад для особенных детей разрушается в Миассе

Детский сад для особенных детей разрушается в Миассе

Властям придется закрыть учреждение, если деньги на ремонт не найдутся.
сегодня в 12:13
  |  Общество

Состояние детского сада № 18 компенсирующего вида для детей, нуждающихся в пристальном внимании педагогов, в Миассе оставляет желать лучшего. Здание постепенно разрушается. Посетителями детсада приходится проходить возле обрушающихся стен и облезающей штукатурки. Родители с боязнью приводят детей на занятия.

Самый большой страх, родителей этих детей даже не то, что там какой-то кусок штукатурки обрушится на головы этих детей, а то, что эти садики в принципе могут закрыть из-за вот такого состояния. Даже временно на ремонт и детей отправить в обычные садики. Потому что в обычных садиках, как правило, для таких детей не находится места. И сюда приводят детей, от которых в обычных садиках стараются откреститься. Потому что для них не подходят образовательные программы. — делится мама ребенка Ольга Ненашева.

Такая ситуация продолжается уже не первый год. Руководство детского учреждения знает о критичном положении, но не имеет денег на ремонт. Единственная принятая мера — ограждение прохода к опасным участкам.

Было внесено представление об устранении нарушения в адрес начальника МКО образования. По результатам рассмотрения данного представления в ответе было указано, что МКО образования изыщет или попытается изыскать, обратится в администрацию, чтобы найти денежные средства. Если вопрос не решится, нам придется обращаться с иском в суд и приостанавливать деятельность детского сада, потому что существует реальная угроза жизни и здоровью детей и воспитателей. — сообщила помощник прокурора Миасса Ольга Романова.

Детский сад № 18 — не единственный в городе объект, нуждающийся в ремонте. Прокуратура занимается этим и другими дошкольными учреждениями.

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