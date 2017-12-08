/ Медиахолдинг ОТВ стал победителем антикоррупционного конкурса для журналистов

В правительстве отметили работу радио и телевидения.

Пресс-конференция, посвященная борьбе с коррупцией, состоялась в стенах медиахолдинга ОТВ. В рамках мероприятия прошло подведение итогов конкурса СМИ. Жюри оценивало работы, которые рассказывали о борьбе с коррупцией. Журналисты медиахолдинга ОТВ заняли сразу два призовых места в номинации «Электронные СМИ».

Дипломом третьей степени наградили Евгения Шакирова, представляющего радиостанцию «Business FM Челябинск». Диплом первой степени получил коллектив медиахолдинга ОТВ Анастасия Плотникова и Александр Павлов. Желаю всем успехов в журналистской деятельности! — поздравил победителей вице-губернатор Евгений Голицын.



Отметим, что работа по освещению антикоррупционной деятельности в регионе ведется постоянно. По имеющимся данным, количество преступлений значительно сократилось, а число раскрываемых коррупционных преступлений возросло.