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/ Конкурс антикоррупционных роликов объявили в Челябинске

Конкурс антикоррупционных роликов объявили в Челябинске

Заявку на него можно подать до 30 ноября 2018 года.
сегодня в 16:31
  |  Общество

Конкурс видеороликов антикоррупционной направленности запустили правительство Челябинской области. Его цель — вовлечь южноуральцев в в разработку и использование видеоматериалов в целях профилактики коррупционных проявлений, формирование практики взаимодействия общества с органами государственной власти, осуществляющими антикоррупционную деятельность.

В качестве задач конкурса обозначено антикоррупционное просвещение населения; формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным проявлениям; укрепление доверия к органам государственной власти, осуществляющим антикоррупционную деятельность; демонстрирование открытости органов государственной власти, осуществляющих антикоррупционную деятельность, гражданскому обществу и нацеленности на совместную работу в области противодействия коррупции; привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции, а также роли органов государственной власти, осуществляющих антикоррупционную деятельность в этой сфере. — прокомментировали мероприятие в пресс-службе правительства.

Принимаются к участию в конкурсе ролики, снятые и смонтированные любыми средствами. Главное — соответствие заданной тематике. А еще, чтобы работа была завершенной и оригинальной (копировать чужие — нельзя). Ролики могут быть сняты в форматах avi, mkv, mov, wma, mp4 или даже flv. При этом в количестве предоставляемых работ участников не ограничивают — можно прислать как одно видео, так и десять.

Заявку (строго по установленной форме), а также согласие на обработку персональных данных и видеоролики нужно прислать на адрес электронной почты: konkursvideo@bk.ru.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить по телефонам: (351) 266−45−14, 266−19−98, 263−11−13; или прочитать здесь. Тем, кто собирается участвовать, также понадобятся форма заявки и согласие на обработку персональных данных.

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