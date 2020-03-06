Победительницы премии «Щит и Роза» рассказали, как выбрали «неженские» профессии

Дамы в погонах не жалеют, что променяли женственность на строгий устав.

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Ирина Шафеева и Ольга Мангилева вернулись с церемонии награждения в Москве. Наши женщины были единственными представительницами от регионов на ежегодной общероссийской общественной премии «Щит и Роза». Награду присуждают лучшим сотрудницам силовых структур за верность профессии.

«Никто из регионов больше не участвует, и это было отмечено, когда мы выходили на сцену Кремлевского дворца, в этот момент мы испытали настоящую гордость за нашу Челябинскую область», — говорит инспектор отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Челябинской области Ирина Шафеева.

В профессию Ирина Шафеева попала случайно в 19 лет, но с течением времени ни разу не пожалела об этом.

«Мне моя профессия нравится тем, что она не столько обо мне, сколько о других. Моя задача рассказать о том, как мои коллеги ежедневно, заступая на дежурные сутки, рискуют своей жизнью, спасая жизни других», — рассказывает инспектор.

А вот жизненный путь аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской области Ольги Мангилевой был предопределен профессиями родителей.

«Мне нравится моя профессия тем, что она позволяет развивать мозг. Когда ты решаешь сложную юридическую задачу, получаешь особенное удовольствие», — отмечает Ольга Мангилева.

Служительницы закона говорят, что участие в конкурсном этапе с перевоплощением помогло им взглянуть на себя иначе. Забыть на миг о несправедливости и преступлениях, и ощутить себя беззаботными и хрупкими.