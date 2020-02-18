В Челябинске состоялась церемония вручения премии «Щит и роза — Южный Урал»

Общественную награду традиционно присуждают в преддверии Международного женского дня.

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Региональная общественная премия «Щит и роза» проводится в Челябинской области уже в четвертый раз. За это время лауреатами стали 114 представительниц прекрасного пола. Награды удостаиваются только лучшие сотрудницы правоохранительных органов.

«В регионе существует замечательная традиция отмечать наших женщин в погонах. На вас огромный груз ответственности и большое количество задач, но вы давно доказали, что женственность и красота прекрасно сочетаются с такими понятиями, как „служебный долг“ и „защита свобод и прав граждан“», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Анастасия Мелихова — яркий пример того, как нежность сочетается с погонами подполковника внутренней службы. 15 лет Анастасия служит в отделе режима и надзора ГУФСИН России по Челябинской области и осуществляет ежедневный контроль по соблюдению установленного распорядка осужденных и следственных арестованных, а также курирует несение службы самих сотрудников.

«Номинировали „За профессионализм“, наверное, потому, что я состоялась в профессии, мне кажется, что я ничего другого не умею делать, я пришла систему, когда мне было 17 лет и до сих пор предана профессии», — рассказывает Анастасия Мелихова.

В этом году на конкурс прислали 130 анкет из 13 силовых, контрольных и надзорных ведомств, из них жюри выбрало 30 претенденток.