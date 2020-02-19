Победительница грантового конкурса «Мечела» реализует проект по использованию вторсырья

Из собранного мусора Татьяна Бусоргина делает сумки, мочалки, бумагу и салфетки.

Послушать 00:00

Финалистка молодежного грантового конкурса «ЭКО-Проектор» студентка ЮУрГУ Татьяна Бусоргина реализовала проект по изготовлению из вторсырья товаров народного потребления: сумок, мочалок, бумаги, салфеток.

Конкурс «ЭКО-Проектор» проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел»). Ежегодно молодые люди присылают заявки на рассмотрение комиссии, которая отбирает самые актуальные проекты экологической направленности. После этого «Мечел» выделяет гранты победителям на воплощение идеи, в 2018 году их было 27, в 2019 году — уже 28.

Выиграв грант конкурса, Татьяна Бусоргина приступила к реализации проекта, начав со сбора мусора в вузах Челябинска. В общей сложности вместе со студентами-активистами она собрала более 700 кг вторсырья и провела три мастер-класса , рассказав о вариантах их вторичного использования.

«Мероприятие нашло отклик у большой аудитории. Все участники уходили довольными и чуточку экологически образованнее, чем были до этого. Особенно порадовал педагогический университет: те очереди, которые там были на сборе вторсырья, то количество макулатуры, которое приносили с кафедр, просто поразили организаторов», — комментирует автор проекта.

На грантовые средства от ЧМК были приобретены контейнеры для сбора вторичного сырья и расходные материалы для мастер-классов . Информацию о конкурсе «ЭКО-Проектор» Татьяна нашла в интернете, когда искала грантовые конкурсы. По словам девушки, такие конкурсы дают возможность реализовать свои проекты тем, кто только начинает, но безумно горит идеей и хочет принести пользу своим проектом.

«ЭКО-Проектор»

В 2020 году «Мечел» продолжит поддержку грантового молодежного конкурса. Прием заявок по традиции начнется летом.