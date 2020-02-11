Победители молодежного грантового конкурса «Мечела» реализуют экологические проекты

В 2019 году комиссия конкурса «Эко-Проектор» отобрала 28 наиболее актуальных заявок.

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Экологические проекты молодежи Челябинска, победившие в грантовом конкурсе «Эко-Проектор» , получили реализацию. Конкурс проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел»), который выделяет победителям гранты для реализации проектов.

Ежегодно молодые люди присылают заявки на рассмотрение комиссии, которая отбирает самые актуальные и жизнеспособные проекты экологической направленности. После этого «Мечел» выделяет гранты победителям на воплощение идеи: в 2018 году их было 27, в 2019 году — уже 28.

Среди финалистов — автор экологического проекта «аллея любви», студент Челябинской академии народного хозяйства Сергей Миллер. Проект предусматривает создание семейных зеленых аллей, которые создаются молодыми семьями при рождении детей.

«В основе проекта лежат традиции предков, мне захотелось вернуться к истокам, ведь дерево — символ новой семьи, который будет оберегать её от бед. Оно также всегда символизировало связь поколений. О традиции сажать дерево молодой семьи рассказала мне моя бабушка», — поясняет Сергей Миллер.

Более чем за год молодожены создали уже несколько «аллей любви». Их украшает более полусотни деревьев: ели голубые и обыкновенные, шаровидные ивы, берёзы, клёны, тополя, лиственницы, боярышник. Деревья посажены в Саду Победы, в сквере у РАНХиГС и в посёлке Рощино. Сам автор живёт в этом поселке и лично ухаживает за аллеей. Проект получил новое развитие, и теперь в нем участвуют не только молодожёны, семьи с детьми, но и все желающие.

В 2020 году «Мечел» продолжит поддержку грантового молодежного конкурса «Эко-Проектор» . Прием заявок по традиции начнется летом.

«Мы поддерживаем этот конкурс не первый год, выбираем перспективные экологические программы, которые будут полезны будущим поколениям жителей Челябинска. Наградой лучшим участникам станут денежные гранты от ЧМК, которые помогут победителям реализовать их проекты»,