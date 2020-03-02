Новые системы по очистке воздуха заработают в Челябинской области

Об этом губернатор Алексей Текслер эксклюзивно рассказал ОТВ.

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Национальный проект «Экология» — один из самых важных для Челябинской области. В борьбе за чистый воздух регион объединится с Росприроднадзором, а в марте 2020 года будет представлена первая версия экологического стандарта. Постепенно выбросы снижаются. Доволен ли губернатор Алексей Текслер проделанной работой? Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью медиахолдингу ОТВ.

«Статистика говорит, что выбросы снизились за год на более чем 3% в Челябинске и Магнитогорске. Конечно, первые проценты, первые результаты, их недостаточно. Нужны кардинальные изменения, которые ощущал бы каждый житель. Но надо понимать, что мы только в середине прошлого года заключили соглашения с предприятиями, где прописали конкретные технические мероприятия, а все эти мероприятия капиталоёмкие и проектируются месяцами. Но предприятия взяли на себя эту работу»,— рассказал корреспонденту ОТВ Алексей Текслер.

Также губернатор напомнил, что к 2024 году снижение выбросов должно составить не менее 38%, и министерство экологии Челябинской области, и заместители губернатора, и сам Алексей Текслер активно следят, как предприятия организуют все необходимые мероприятия. Регион находится в начале долгого пути, который приведет к значительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Какие ещё системы, кроме экологического стандарта, заработают в 2020 году, чтобы очистить воздух от выбросов? И перейдёт ли всё-таки Челябинская область на раздельный сбор мусора? Ответы на эти и другие вопросы телезрители узнают уже завтра, 3 марта, в 18:00 в программе «Красный блокнот». Кроме того, выпуск можно посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке.