«Мечел-Кокс» завершил реконструкцию коксовой батареи №8

Наилучшие доступные технологии снизят выбросы на 4 тонны в год.

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Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») завершил очередной этап экологической модернизации производства. Проведена реконструкция коксовой батареи №8, что позволит сократить выбросы загрязняющих веществ. Инвестиции в проект составили 218 млн рублей.

Реконструкция коксовой батареи №8 с заменой двух газосборников — одно из мероприятий экологической программы компании, предусмотренной соглашением между Группой «Мечел», правительством Челябинской области, Минприроды РФ и Росприроднадзором. Данное соглашение было подписано по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

На коксовой батарее модернизировали систему газоотведения коксового газа, установили два новых газосборника, газоотводящие стояки и газопровод прямого коксового газа. Кроме этого, заменили верхнюю выстилку батареи, загрузочные люки для сырья. Смонтировали новые трубопроводы подачи охлаждающей воды, сжатого воздуха, паропроводов и другие системы, обеспечивающие надежную и экологически безопасную работу коксовой батареи.

«Модернизация коксовой батареи является неотъемлемой частью реализации нацпроекта „Экология“, и, в частности, четырехстороннего соглашения, заключенного между государством и предприятием. Минимизация объемов выбросов в атмосферу канцерогенных веществ — наша приоритетная задача, так как это существенно сказывается на окружающей среде и здоровье людей. В результате выполнения предприятиями таких договоренностей об экологизации своих мощностей, к 2024 году мы достигнем снижения совокупного объема выбросов в атмосферу по городу на не менее чем 20%», — прокомментировал событие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

На обновленной батарее внедрили наилучшие доступные технологии: системы уплотнения газоотводящих стояков, бездымной загрузки угля. Это повысит герметичность оборудования и снизит выбросы загрязняющих веществ 1–4 класса опасности на 4 тонны в год (бензапирен, бензол, фенол, аммиак, угольная пыль) на данном агрегате.



«„Мечел“ продолжает планомерно выполнять взятые на себя обязательства по снижению выбросов, мероприятия в рамках комплексной экологической программы идут по графику, в ближайших планах установка новых систем для сокращения выбросов загрязняющих веществ в химических цехах предприятия „Мечел-Кокса“, реконструкция коксовой батареи № 1», — отметил директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада.