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Поэтапная модернизация систем улавливания выбросов оборудования в химических цехах рассчитана на 3 года. Мероприятия предусмотрены четырехсторонним экологическим соглашением между «Мечелом», Правительством Челябинской области, Росприроднадзором и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
В 2020 году предприятие планирует выполнить работы по устройству коллекторной системы в цехе переработки смолы и производства пекового кокса. Следующим этапом, в 2021 году, планируется устройство коллекторных систем в цехе улавливания № 1. На 2022 год запланирован монтаж систем в цехе улавливания № 2 и
В настоящее время завершается разработка проектной документации, идут закупочные процедуры по поставке материалов и оборудования.