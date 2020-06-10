«Мечел-Кокс» модернизирует систему улавливания выбросов

После полного завершения монтажа выбросы снизятся на 16 тонн в год.

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Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») начал реализацию проекта по установке новых систем улавливания загрязняющих веществ в химических цехах предприятия. Модернизация позволит свести выбросы цехов к минимуму. Экологический эффект на первом этапе предусматривает снижение выбросов 1–4 классов опасности более, чем на 2 тонны в год. После полного завершения монтажа новой системы выбросы снизятся на 16 тонн в год.

Поэтапная модернизация систем улавливания выбросов оборудования в химических цехах рассчитана на 3 года. Мероприятия предусмотрены четырехсторонним экологическим соглашением между «Мечелом», Правительством Челябинской области, Росприроднадзором и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

В 2020 году предприятие планирует выполнить работы по устройству коллекторной системы в цехе переработки смолы и производства пекового кокса. Следующим этапом, в 2021 году, планируется устройство коллекторных систем в цехе улавливания № 1. На 2022 год запланирован монтаж систем в цехе улавливания № 2 и бензольно-ректификационном отделении. Новая система предусматривает монтаж трубопроводов для сбора коксовых паров и их возврат в газопровод для повторной переработки.