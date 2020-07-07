По Таганаю будет ездить модернизированный УАЗ

Автомобиль переделали специально для перемещения по местности парка.

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В национальном парке «Таганай» появился модернизированный автомобиль. УАЗ, который был закуплен еще в 2015 году, переделали так, чтобы он мог проехать по любому участку нацпарка.

Специфика местности такова, что перемещаться по ней спокойно могут мотовездеходы. Большой автомобиль необходим на случай чрезвычайных ситуаций.

«Мы стараемся минимум заезжать внутрь парка, но бывают чрезвычайные ситуации, когда нам необходимо быть внутри. В основном это связано с лесными пожарами, чрезвычайными ситуациями, связанными с туристами. Сейчас мы решили обратиться к фирме „Уралстар“, они предложили переоборудовать отечественную технику, и мы получили специфичный автомобиль. Пока мы не пробовали его на территории парка, но зная ответственность этих ребят, думаем, что результат превзойдет все ожидания», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор нацпарка Таганай Алексей Яковлев.

В обновленный автомобиль внесли несколько изменений, среди них большие колеса с увеличенным грязезацепом, усиленный бампер, амортизаторы и лебедка. Установлена влагозащита. Благодаря этому машина сможет свободно передвигаться по территории нацпарка.