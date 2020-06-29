Лестница с самым большим количеством ступеней в мире появится на Таганае

Уже 70 метров подъема к вершине хребта стали удобнее.

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В национальном парке «Таганай» продолжается строительство лестницы, которая ведет к Двуглавой сопке. На этот раз к ней прибавится секция из 187 ступеней, а тропа к вершине хребта станет длиннее на 70 метров.

«Когда все завершится, общее количество ступеней составит 752, — больше, чем на лестнице Иакова на острове Святой Елены, где ступеней „всего“ 699», — поделились в пресс-службе НП «Таганай».

Напомним, работы ведут в рамках национального проекта «Экология». Сейчас строители завершают площадку входа внизу. Затем начнется установка следующей секции лестницы, которая станет в два раза длиннее.