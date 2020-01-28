На Южном Урале будет создана новая система профилактики в сфере безопасности граждан

С таким предложением обратился к силовикам Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Сегодня, 28 января, в главном управлении МВД России по Челябинской области состоялось расширенное заседание коллегии по результатам оперативно-служебной деятельности в 2019 году. На нём присутствовали не только руководители силовых структур региона, но также губернатор Алексей Текслер и заместитель председателя Законодательного Собрания области Анатолий Брагин.

Начальник главка МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев рассказал присутствующим сведения об итогах деятельности ОВД. Были отмечены цифры совершённых в 2019 году различных преступлений. Помимо этого, на заседании были рассмотрены вопросы состояния миграционной обстановки в области, а также о реализации требований Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации.

В целом, начальник регионального Главка поделился, что в прошедшем 2019 году были достигнуты положительные результаты в рамках исполнения служебных обязанностей, возложенных на полицию.

«К охране правопорядка за весь год привлекалось более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Сотрудниками полиции в прошедшем году было принято более 687 тысяч заявлений, по результатам которых зарегистрировано 66,5 тысяч преступлений. Обстановка показывает, что произошло сокращение количества убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, угонов автотранспорта. По эффективности работы, мы третий год подряд находимся в тройке лучших в общероссийском рейтинге», — поделился Андрей Сергеев.

Также в ходе мероприятия, помимо сведений об итогах деятельности ОВД, начальник главка МВД генерал-лейтенант вручил государственные и ведомственные награды, а также благодарственные письма отличившимся сотрудникам.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за хорошую работу, но вместе с тем отметил, что уровень преступности в регионе по-прежнему высокий. Поэтому он предложил силовикам создать специальную реально действующую систему профилактики в сфере безопасности.

«Ситуация с преступностью — это слепок ситуаций в обществе и снижение преступлений является совместной задачей, как для силовых структур, так и для власти, а также общественных организаций. Эти вопросы требуют очень серьезной координации и профилактики. В связи с этим назрела необходимость создания специального временного органа, который бы позволил нам всем вместе подготовить ряд профилактических мероприятий, направленных на разъяснение действующего законодательства», — высказался Алексей Текслер.

Также губернатор неоднократно отмечал, что многие проблемы Челябинской области, которые, порой, намеренно «раздуваются», отодвигают на задний план действительно не менее острые и важные проблемы региона. К числу таковых относится именно снижение преступности и обеспечение безопасности граждан.