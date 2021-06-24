В Локомотивном водоснабжение восстановят в течение суток

Глава челябинского Минстроя разобрался в причинах аварии и нашел виновных

На юге Челябинской области в Карталинском районе в городском округе Локомотивный сегодня, 24 июня, работает министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. Причина визита — трехдневное отсутствие питьевой воды в городе. Разбираться с проблемами руководителя регионального Минстроя отправил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По итогам визита Юлий Элбакидзе отметил, что стабильное водоснабжение будет восстановление в течение ближайших суток, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В ближайшие 12 часов вода будет подана по режиму, а в течение суток будет восстановлено стабильное водоснабжение Локомотивного. Как только нормализуется запас воды в емкостях, вода начнет поступать и на котельную, и будет вода в квартирах холодная и горячая», — отметил Юлий Элбакидзе.

Напомним, проблемы с водоснабжением в Локомотивном городском округе начались 20 июня 2021 года после аварийной ситуации — двух порывов на магистральном водоводе, что привело к его остановке. Затем в течение двух дней вновь происходили аварии на водоводе, и уровень воды на водозаборе упал до критического. Жители остались без водоснабжения.

Юлий Элбакидзе после детальной проверки на месте сделал выводы о том, что в городе никто не занимается водоснабжением и не понимает, как его осуществлять.

«По ситуации, которая сегодня сложилась в Локомотивном, вывод один — никто не занимается эксплуатацией и не понимает, как осуществлять водоснабжение города. На насосной станции отсутствуют должностные инструкции, технологические схемы, режимные карты, все, что должно быть на рабочем месте у оператора. Никакими документами не утвержден показатель давления в системе водоснабжения», — прокомментировал министр.

До 11 июня 2021 года все главы районов и городов по поручению Алексея Текслера должны были провести обследование всех объектов водоснабжения и принять исчерпывающие меры по бесперебойному обеспечению жителей водой. Как отметил Юлий Элбакидзе, по итогам рабочего визита в Локомотивный городской округ он сделал вывод, что данная работа в муниципалитете не была проведена, не было ревизии оборудования, документации и инфраструктуры.

«Глава до настоящего времени на объектах водоснабжения не появлялся, это он сам подтвердил. Руководитель муниципального предприятия ситуацией частично владеет, по данному факту будет проведена проверка», — обозначил руководитель областного Минстроя.

Глава ведомства отметил, что проблема возникла еще месяц назад, когда 29 мая произошло резкое падение поступления воды в резервуары. Но за это время не были приняты предупреждающие критическую ситуацию меры.

«Посмотрев единственный журнал, который сегодня находится у оператора насосной станции, проанализировав и посмотрев прошлый год, я увидел, что проблема эта родилась не три дня назад, эта проблема появилась месяц назад. 29 мая произошло резкое падение поступления воды в резервуары — на 2 тысячи кубов она снизилась — после чего необходимо уже было администрации, в первую очередь, конечно, муниципальному предприятию, провести мероприятия по изучению причины, из-за чего ухудшилось поступление воды в эти ёмкости. То есть эта работа в принципе не проводилась. И если посмотреть по этому журналу, как они делали замеры, ежедневно, то просто наблюдается динамика снижения запаса воды, и после того, как она достигла критической точки, когда уже насосы не могут воду брать из ёмкости и перекачивать ее в город, тогда уже начали активно этим заниматься. Это было три дня назад. Три дня они проблемы пытаются устранить. Также выяснился ряд технических проблем, которые мы с директором муниципального предприятия, с главой города обсудили. Наметили планы по восстановлению», — пояснил министр.

Кроме того, во время осмотра водопровода министр зафиксировал несанкционированные работы в его охранной зоне. Юлий Элбакидзе привлек прокуратуру разбираться в этом инциденте.

«Мы сегодня увидели, что идёт несанкционированная работа, в охранной зоне водопровода. Там сегодня стоит экскаватор, работают люди, вырезают старый водопровод железный, который был выведен из эксплуатации после ввода в эксплуатацию нового. То есть идёт, по сути, хищение муниципального имущества. Мы этот вопрос сейчас подняли, прокуратура подтвердила, что взяли на контроль, и в ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Проблема в том, что работают неизвестные люди, техника, они могут оказать негативное влияние на работу нового водопровода, который проложен в том месте, где они ведут свои раскопки», — отметил Юлий Элбакидзе.

Для оперативного устранения аварийной ситуации в Локомотивном городском округе дополнительно была привлечена специализированная бригада из города Карталы.