Глава Златоуста подал в отставку и попрощался с жителями

Вячеслав Жилин в социальной сети выложил официальное заявление об отставке.

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Мэр Златоуста опубликовал в Фэйсбуке официальное заявление об отставке. В посте он обращается к жителям и говорит о том, что решение об уходе с поста не было спонтанным. Вячеслав Жилин уверяет, что все взвесил и осознал.

«Уважаемые земляки, дорогие златоустовцы! Сегодня я принял решение о сложении полномочий главы Златоустовского городского округа. Учитывая ситуацию, которая складывается сегодня в городе, считаю, что это самое оптимальное решение. Для меня это осознанный и взвешенный шаг. Ради будущего Златоуста, ради его развития. Ради дальнейшей стабильной работы. Думаю, что это хороший вариант перезагрузки муниципальной власти», — пишет Вячеслав Жилин на своей странице.

В окончании он подчеркнул важность предстоящего события: выборов 8 сентября, а также призвал всех посетить избирательные участки.

«Обращаюсь ко всем, кто меня поддерживал. Сейчас особенно важно прийти на выборы губернатора Челябинской области. Мы не должны руководствоваться эмоциями. 8 сентября необходимо прийти на избирательные участки и отдать свой голос за наше стабильное будущее, за будущее нашего города», — закончил свою речь Вячеслав Жилин.

Алексей Текслер также прокомментировал отставку Вячеслава Жилина. Глава региона после посещения Златоуста пришел к выводу, что городу действительно нужна смена власти.

«Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Анатольевич Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности. Это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует моей оценке. Как я и говорил, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть. Основная задача сейчас — чтобы переходный период по смене власти не затянулся», — подчеркнул Алексей Текслер.

Жители Златоуста не раз писали обращения в адрес главы региона, в которых выражали свое недовольство деятельностью местной власти. В ходе своего рабочего визита в город Алексей Текслер лично в этом убедился и подтвердил, что нужно принимать конкретные меры. 8 сентября жители Златоуста должны были решить судьбу мэра путем народного голосования, но все произошло раньше.

Завтра Собрание депутатов Златоустовского городского округа на сессии примет отставку мэра и рассмотрит вопрос о назначении временно исполняющего главы города.