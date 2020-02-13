В Челябинской области изменился порядок финансирования медучреждений

Обновились подходы оплаты услуг в сфере ОМС.

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В Челябинской области в 2020 году существенно меняются подходы к оплате услуг в сфере обязательного медицинского страхования. Так, было усилено финансирование профилактического направления и лечения онкологических заболеваний. А также изменился принцип финансирования амбулаторно-поликлинической помощи. Теперь получать средства из фондов страхований больницы будут только за реальных пациентов по принципу «назначил лечение — получил деньги». Но в ФОМС уверили, что на зарплаты врачей это не скажется.

«Ранее поликлиники получали средства из расчёта за прикрепленное население, вне зависимости от количества принятых и пролеченных пациентов. Такая система финансирования несёт риски снижения доступности как консультативной помощи, так и диагностических исследований. Для исправления этой ситуации были приняты меры по изменению подходов к финансированию оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене», — поделилась Агата Ткачёва, директор регионального ТФОМС.

В этом году финансирование получили фельдшерско-акушерские пункты, а также ряд диагностик: компьютерная и магнитно-резонансная томография, УЗИ сердца, эндоскопические и гистологические исследования.

Отмечалось, что изменения в финансировании направлены на выявление тяжёлых хронических неинфекционных заболеваний, которые лидируют в причинах смертности населения, на ранних стадиях. Поэтому, по сравнению с 2019 годом, сумма финансирования профилактических мероприятий в сфере онкологии увеличена практически в 2 раза.

«В соответствии с этим порядком размер полученных средств во многом зависит от эффективности работы главного врача. Для того, чтобы заработать эти деньги, необходимо организовать активную работу с прикрепленным населением: направлять пациентов на обследования, привлекать к прохождению диспансеризации, в том числе в вечернее время, выходные и праздничные дни», — отметила Агата Ткачёва.

Директор регионального фонда медстрахования также подчеркнула, что в 2020 году объём финансовых средств, направленных в медицинские организации, значительно выше уровня 2019 года. Так, в прошлом году на оплату медицинской помощи было предусмотрено 46,5 миллиардов рублей, а в этом — 49 миллиардов. Кроме того, существенно увеличено финансирование онкологической помощи жителям Челябинской области: с 3,6 миллиардов до 6 миллиардов рублей в 2020 году. Помимо этого постоянно расширяется перечень лекарственных схем для лечения пациентов со злокачественными новообразованиями, в том числе с применением современной терапии.