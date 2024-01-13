В Челябинской области продолжают ликвидировать последствия снегопадов

Администрации районов и городов отчитались о проделанной работе

Сегодня, 13 января, в городах и районах Челябинской области продолжают активно убирать снег. Ответственные лица, а также сами главы муниципалитетов контролируют работы и дают подрядчикам необходимые поручения, передает ИА «Первое областное».

Мэрия Челябинска в своем телеграм-канале отчиталась о том, что сегодня почистили тротуары по улицам Кудрявцева, Цвиллинга и Воровского. Освободили от снега остановки общественного транспорта на проспекте Победы, улицах Мамина, 2-ой Павелецкой, Дегтярева, Шоссе Металлургов. Также от осадков почистили трамвайный переезд на улице Приборостроителей.

В Карталах, по данным администрации, коммунальщики очищают от снега общественные пространства и центральные улицы. Ход работ уже проконтролировали сотрудники районной администрации.

Глава Трехгорного Данил Громенко сообщил в своем телеграм-канале о том, что положительные изменения в уборке снега уже заметны, хотя до идеала еще далеко. Он поблагодарил подрядчиков за ответственный подход к делу и поручил не сбавлять темп.

«Работа активно ведется по всем направлениям: грейдирование дорог, очистка лестниц, уборка на внутриквартальных территориях. За три дня работа проводилась на нескольких участках: дворы, тротуары и лестницы, внутриквартальная территория района Зеленого рынка, дороги»,— сообщил он, назвав некоторые адреса.

Работы по очистке города от снега проверил сегодня и глава Снежинска Андрей Пульников. Как передает издание «Снежинск сегодня», ранее он поручал подрядчику очистить пандус для колясок и выход с тротуара на пешеходный переход на одном из адресов. Поручение было выполнено.

Также Андрей Пульников обратился к автовладельцам с просьбами не парковать машины на обочинах дорог, так как они сильно мешают уборке.

Фотографии: пресс-службы администраций Карталов, Трехгорного, «Снежинск сегодня».