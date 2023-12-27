В Челябинске из-за сильного снегопада резко вырос спрос на дворников

Метель обнажила проблему нехватки рабочих рук

Представители кадровых агентств сообщили о резком скачке спроса на дворников в Челябинске в период снегопада, который начался в ночь на 26 декабря. Большое количество выпавших осадков обнажило проблему нехватки рабочих рук для уборки снега и наледи, выяснило информагентство «Первое областное».

«К нам регулярно обращаются управляющие компании за поиском квалифицированных специалистов — инженеров, слесарей, сантехников, электриков. Сотрудников на уборку территории, как правило, ищут сами. В системе ЖКХ сейчас очень трудно с поиском разнорабочих, ведь у предприятий не такая высокая доходность, как у заводов, которые заняты в оборонной промышленности. Они не могут угнаться за колоссальным ростом запросов по заработной плате. У них изначально более низкие предложения по оплате труда, поэтому управляющие компании сейчас находятся в ситуации острого дефицита кадров», — говорит управляющий партнер рекрутингового агентства «ТИРС» Екатерина Карпенко.

По ее словам, требования к соискателям постоянно снижаются: предприятия ЖКХ готовы заключать договоры с сотрудниками в возрасте 60+, но желающих не так много.

«На платформе „Авито Работа“ в Челябинске число вакансий для дворников увеличилось по сравнению с январем 2023 года в 2,8 раза (+117%). В целом в сфере „ЖКХ, эксплуатация“ опубликовано в 1,3 раза больше предложений трудоустройства (+25%). Работодатели предлагают в вакансиях для дворников различные форматы графика и оплаты труда. Например, на уборку придомовой территории ЖК в Ленинском районе города сотрудника приглашают всего на 2—4 часа в день. Дворнику на вокзале будут выплачивать зарплату дважды в месяц, исходя из тарифной ставки 3600 рублей за суточную смену», — рассказывает региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

Однако гибкий график работы и быстрый расчет не приводят к росту числа дворников на челябинских улицах.

«В регионе системно на протяжении нескольких лет существует дефицит водителей уборочной техники, поскольку ранее эти рабочие места занимали приезжие из стран ближнего зарубежья, а сейчас им невыгодно здесь работать из-за смены курса валюты. Сфера ЖКХ будет двигаться в сторону автоматизации процессов, но процесс этот небыстрый, в том числе нужно подходить всем нам с пониманием к ситуации, поскольку эта сфера сейчас наиболее остро испытывает кадровый голод», — считает Екатерина Карпенко.

По словам рекрутеров, резюме на ставку дворника или уборщицы стоит искать в открытых источниках информации — «Яндекс Услугах» или «Авито», поскольку именно там формируются базы данных по поиску такой категории рабочих.

«При необходимости подбора персонала на вакансии дворников, уборщиц, водителей снегоуборочной техники управляющие компании чаще всего обращаются не в рекрутинговые агентства, а ищут соискателей в „Яндекс Услуги“ или на „Авито“. Также есть свои базы данных на разнорабочих», — сообщили в агентстве «26 кадров».

Поиск дворников в основном осуществляется по «сарафанному радио», при этом спрос на сотрудников данной профессии в регионе ежегодно растет. По данным портала hh.ru, профессия дворника в 2023 году лидирует в топ‑20 дефицитных специальностей в Челябинской области.

«На одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. В дефиците также администраторы магазинов и торговых залов (0,7 резюме на вакансию), автомойщики, повара, пекари и кондитеры (на одну вакансию приходится по 0,8 резюме)», — говорится в исследовании hh.ru.

В мэрии Челябинска сообщали, что в период снегопада увеличили число дворников практически до двух тысяч человек.