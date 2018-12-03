/ Подростков, потушивших снегом Вечный огонь, ищут на Южном Урале

Вандалов записали камеры видеонаблюдения.

Подростки продолжают издеваться над памятью о ВОВ на Южном Урале. В этот раз вандалы натворили дел в Коркино. Там 2 декабря, воспользовавшись большим количеством снега, подростки закидали им Вечный огонь. Пламя потухло, вандалы убежали, а установлением их личности занялась полиция. Работу облегчает наличие камер видеонаблюдения.

С места происшествия изъят видеоматериал. Устанавливаются личности подростков. Сотрудниками ОМВД РФ по городу Коркино проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Пламя восстановили в тот же день. Этим занималась аварийная бригада газовой службы.