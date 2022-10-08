Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту

Движение автомобилей приостановлено

Сегодня, 8 октября, рано утром на Крымском мосту произошел пожар. По предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Автомобильное движение на мосту приостановлено. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева»,— написал он в мессенджере.

Также он добавил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны.

Изданию ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Причины ЧП устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС.

По данным ФКУ «Управление автомобильных дорог „Тамань“», движение на мосту приостановлено.

Как передают «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК), причиной пожара на мосту стал подорванный грузовик.

«Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова»,— цитирует НАК издание.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина сообщил, что о сроках восстановления моста пока говорить рано.



Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и ликвидации последствий.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.