В России запустили круглосуточную горячую линию по ситуации в Крыму

Специалисты разъясняют туристам актуальную информацию

Министерство транспорта РФ и Минцифры РФ запустили бесплатную круглосуточную консультацию специалистов по вопросам пребывания в Крыму. Колл-центр ответит на вопросы для туристов — как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время, сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова в официальном телеграм-канале.

«В связи с тем, что региональная горячая линия по ситуации в Крыму испытывает большую нагрузку, по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру: + 7 800 707 9741», — сообщает Зарина Догузова.

Глава Ростуризма приводит часто задаваемые вопросы туристов в связи с ситуацией в Крыму:

Я нахожусь на отдыхе в Крыму, приехал по туру от туроператора, что мне делать?

Организованным туристам, которые сейчас отдыхают в Крыму, необходимо держать связь со своим туроператором. Также мы рекомендуем туроператорам в случае необходимости по возможности продлить на ближайшие даты отдых туристов, которые должны были отправиться домой 8-9 октября.

Я нахожусь на отдыхе в Крыму, бронировал поездку самостоятельно, что мне делать?

Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в Крыму, необходимо обратиться к представителям средств размещения (отелей, санаториев и др.), в которых они проживают. Путешественникам, отдых которых завершается 8-9 октября, мы рекомендуем в случае необходимости по возможности скорректировать сроки и планы по поездке и продлить проживание на ближайшие даты. Я планирую отпуск в Крым на октябрь, бронировал у туроператора, что мне делать?

В сложившейся ситуации организованные туристы по согласованию с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо изменить направление отдыха.

Я планирую отпуск в Крым на ближайшие даты октября, бронировал самостоятельно в санатории/отеле, что мне делать?

В случае необходимости самостоятельные туристы могут обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т. д.), в которых у них забронирован номер, и перенести сроки поездки на более поздние даты. Как вернут деньги за транспортные расходы (жд-билеты)?

Оператором железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» принято решение осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов. Необходимо обратиться по месту приобретения таких билетов.

Как сейчас выехать туристам с территории Крыма?

В настоящее время идет запуск паромной переправы. Кроме того, по сообщению властей Крыма, частично возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Ведутся работы по возобновлению железнодорожного сообщения с Крымом. Необходимо следить за информацией Министерства транспорта и властей Крыма. При этом мы рекомендуем туристам по возможности продлевать отдых в Крыму на ближайшие даты. Соответствующая просьба оказывать содействие в продлении отдыха тем туристам, которые сегодня-завтра должны были оправиться домой, направлена всем гостиницам и санаториям Крыма, а также туроператорам.

Как и где узнать информацию об изменениях в расписании движения поездов в Крым и из Крыма?

Вся актуальная информация оперативно публикуется на сайте и в телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, сегодня на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Часть сооружения разрушена, для движения транспорта организован реверс.