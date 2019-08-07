По Челябинску разъезжает «байкер в погонах»

Таким прозвищем наградила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области своего коллегу.

Мотоспорт весьма развит в городе Челябинске. Это экстремальное увлечение захватило и сотрудника дежурной части ГУ МВД России по Челябинской области. Коллеги называют его мотоциклистом в погонах.

Такая напряженная работа, как у сотрудника дежурной части МВД Михаила Ковалева, сама подталкивает на подобное хобби: психологи уверяют, что подобное увлечение помогает снять с себя эмоциональное напряжение. Михаил Ковалев служит в полиции уже более 20 лет, и в его смену всё работает как часы. А после тяжёлого трудового дня он сменяет пиджак с погонами на кожаную куртку и отправляется колесить по родному Челябинску.

Как утверждает сотрудник полиции, этой «болезнью» он заразился ещё в раннем детстве.

«Первый раз на мотоцикле я оказался в 79 году, когда мне исполнилось два годика. С Екатеринбурга приехал мой родной дядя на мотоцикле с коляской в классической бело-зелёной окраске. Я, наверное, тогда и понял, что это моё», — делиться своими воспоминаниями Михаил Ковалев.

Как говорится, суровый Челябинск — суровые хобби. А видео с «байкером в погонах» вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv.