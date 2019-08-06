В Челябинске «приземлятся» инопланетяне

На главной площади города появится новый арт-объект.

В Челябинске, 6 августа, на площади Революции нарисуют Sad Face(грустный лик), который снабдят опознавательными признаками для инопланетян. Новый объект современного искусства появится в рамках проекта «Арт-резиденция» от A Table Gallery.

Для воплощения идеи инопланетной базы приедет сам автор фирменного образа Sad Face Алексей Илькаев. Черно-белое изображение сейчас украшает улицы Перми и даже Берлина. В Челябинске же помимо известной картины художник разработал «специальные символы», которые смогут «прочесть» инопланетяне, после чего и «приземлиться» в столицу Южного Урала.

Первоначально необычный арт-объект должен был располагаться в Перми, но проект не смогли довести до конца. Сейчас Алексей Илькаев решил обратиться к несостоявшемуся опыту и связать Пермь и Челябинск. Художник считает, что для инопланетян Челябинск очень привлекателен, ведь именно сюда упал метеорит.

«Я изучил челябинский контекст, пообщался с местными жителями и подумал о том, чтобы поддержать жителей Челябинска и организовать виртуальную „встречу“ с иной цивилизацией, подготовив для них опознавательные знаки того места, куда можно приземлиться», — рассказал художник Алексей Илькаев.