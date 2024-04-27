По Челябинску проехала колонна с пожарными машинами

Автопробег прошел в честь 375‑летия пожарной охраны

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Сегодня, 27 апреля, в честь празднования 375‑летия российской пожарной охраны по улицам Челябинска проехала автотехника огнеборцев. Среди машин представили два восстановленных раритетных автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.



Горожане могли увидеть пожарные автомобили в центре города — на проспекте Ленина. Среди них были современные пожарные автоцистерны и автолестница, коленчатый автоподъемник, автомобили штабной службы и испытательной лаборатории.

Техника находится на вооружении чрезвычайного ведомства региона и готова в любой момент прийти на помощь по сигналу «Тревога».

«Среди автотехники огнеборцев два автомобиля были восстановлены из раритетов и переоборудованы собственными силами сотрудников МЧС России в современные автомобили службы пожаротушения. Теперь они наравне с современной техникой несут боевое дежурство», — отметили в пресс-службе.