Алексей Текслер поздравил пожарных с профессиональным праздником

В Челябинской области создают все условия для эффективной работы пожарной службы

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил пожарных с профессиональным праздником и поблагодарил их за готовность в любой момент вступить в опасную борьбу с огненной стихией.

«В силу климатических особенностей Южный Урал был и остается регионом с высокой пожарной опасностью, особенно в теплое время года. Поэтому мы целенаправленно создаем в регионе условия для эффективной работы противопожарной службы: на средства областного бюджета строим новые здания пожарных депо, обновляем материально-техническую базу, приобретаем самое современное оборудование»,— рассказал губернатор.

Но, по его словам, главное — это люди, беззаветно преданные своему делу. Южноуральским пожарным повышают зарплату, поддерживают их морально и материально, а также стараются поддерживать престиж службы.

Алексей Текслер поблагодарил профессиональных пожарных и добровольцев за самоотверженность, опасный и вместе с тем благородный труд. Глава региона пожелал им успехов в нелегкой службе и крепкого здоровья.

День пожарной охраны отмечается в России ежегодно с 1999 года. Дата 30 апреля была выбрана потому, что в этот день в 1649 году русский царь Алексей Михайлович подписал документ «Наказ о Градском благочинии», которым ввел круглосуточное дежурство пожарных надзоров.