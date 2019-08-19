По челябинской телевышке «пройдутся» верблюды

На башне устанавливают подсветку.

Совсем скоро челябинская телебашня начнет сверкать яркими огнями: на вышке сооружают подсветку, которую можно сравнить со свечением Останкинской башни.

Новую подсветку телевышки жители и гости города смогут оценить уже 3 сентября на торжественном открытии. Как отмечают в администрации Челябинска, изображение сверкающей телебашни в скором времени появится на открытках и других сувенирах города.

Директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин рассказывает, что подсветка будет состоять из нескольких компонентов, один другого будет дополнять, а вместе они образуют одну большую яркую композицию.

«От 16 метров до 140 по каждой из четырех граней будут работать пять вертикальных струн светильников, они будут формировать эффект панно. На нем можно будет реализовать любую картинку как статичную, так и движущуюся. На 140 отметке на существующем ограждении, монтируются семь струн горизонтальных светильников, которые расположены чаще относительно граней, которые располагаются на первых 140 метрах башни. Это будет некий прообраз медиафасада, на нем мы планируем запускать бабочек, идущих верблюдов — элемент нашего герба, фразу „Я люблю тебя Челябинск“ и так далее. Должно получиться отлично. Медиафасад, если не считать Останкинскую телебашню, вообще еще нигде не запускалась, у нас такой компонент уникальный у первых», — делится деталями о будущей подсветке Алексей Ивонин.

Далее от 140 до 148 метров башни будут установлены светильники, подсвечивающие металлоконструкции. Они будут грамотно подобраны основной картинке и в подходящее время начнут в такт ей «подмигивать». На 148 отметке, на верхушке средней площадки, будут сиять два мощных купольных светильника, которые станут вращаться по кругу, а также светить вверх и вниз. Это создаст эффект маяка.

«Далее со 148 до 180 отметки, это самые верхние площадки, у нас идут на каждой грани по 2 струны светильников. Безусловно, на две струны никаких композиций не реализовать. Они просто будут подчеркивать значимые элементы композиции. На 180 отметке будет стоять 6 светильников, достаточно мощных, они будут подсвечивать турникетную антенну нашу главную, передающую антенну, которая с земли тоже прекрасно видна. Они также будут дополнять общую композицию», — рассказывает Алексей Ивонин.

Отметим, что на реализацию этого проекта было потрачено 12 миллионов рублей. Как отмечает Сергей Авдеев, заместитель главы Челябинска по соцразвитию, эта башня станет еще одним ярким объектом города, рядом с которым жители и гости Челябинска непременно захотят сделать парочку памятных фото.

