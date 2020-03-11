«Мы должны платить, а прокуратура бездействует»: здоровье верблюда Кеши всё ещё в опасности

Хозяева желают продать животное челябинскому зоозащитнику за 300 тысяч рублей.

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Борьба за жизнь верблюда Кеши из Тюмени всё ещё продолжается. Хозяин всё-таки согласился продать животное волонтёрам, но просит за него кругленькую сумму — 300 тысяч рублей.

Сегодня Кеша выглядит ещё хуже: у него ни грамма жира, горбы покосились, он хромает, а шерсть продолжает вылезать. Надзорные органы, проводившие проверку в прошлом году, ответили, что верблюд содержится в нормальных условиях и выглядит хорошо. Однако и волонтёры, и зоозащитник Карен Даллакян настаивают на новых проверках.

«С 1 января закон о животных изменился, и сейчас надо давить именно на условия содержания верблюда, которые равноценны жестокому обращению. Я не понимаю, почему прокуратура бездействует»,— рассказал сайту «Первый областной» ветеринар.

Также Карен Даллакян отметил, что даже непрофессионалу видно, в каких ужасных условиях держат животное. По его словам, повторные доскональные проверки дали бы понять, что речи о договоре купли-продажи, да ещё и за такую цену, не может и вестись.

Напомним, верблюд Кеша, который ранее снимался в фильме «Тобол» и блистал как на экранах, так и в Интернете, уже два года содержится в жутких условиях: в маленьком узком дворике около дома хозяев. Экзотическое животное постепенно не только теряет былую славу, но и прошлую красоту а, самое главное, здоровье.