В Челябинске возложили венки и цветы в память о защитниках Отечества

Церемония прошла у Вечного огня.

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Традиционно по всей России 23 февраля отмечается День защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, защищавших свою Родину.

В этот день принято не только благодарить тех, кто ныне здравствует, но и вспоминать тех, кто погиб на службе. Поэтому в преддверии даты в Челябинске проходит традиционное возложение цветов и венков в честь павших военнослужащих.

На церемонии у Вечного огня, которая состоялась сегодня, 21 февраля, присутствовали вице-губернатор Олег Климов, мэр Наталья Котова, председатель Гордумы Андрей Шмидт, депутат Госдумы Владимир Бурматов, военные, которые пришли почтить память своих сослуживцев, родные бойцов.

«На мой взгляд, это важный праздник. Он посвящён защитникам Отечества. Наши армия и флот всегда с достоинством выполняют свою миссию. Поэтому мы всегда в этот праздник выражаем признательность тем, кто защищал и жив, и тем, кто погиб», — отметила мэр Челябинска Наталья Котова.

Также она подчеркнула, что считает обязательным для молодых людей служить в армии, если им позволяет здоровье.

Солидарен с мэром и председатель морского собрания Челябинской области Валерий Казанцев. Он добавил, что на территории региона имеются три кадетских школы.

«Челябинская область богата военно-морскими традициями. У нас уже имеется пять подшефных кораблей, скоро будет ещё шестой. Нигде такого нет. И мы, офицеры ВМФ, гордимся, что наш флот всегда впереди. Это праздник», — рассказал Валерий Казанцев.

Напомним, что 23 февраля в этом году выпадает на воскресение. Поэтому понедельник, 24 февраля, в России сделали выходным днём.