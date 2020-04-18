Действие паспортов и водительских удостоверений продлевается в России

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сегодня, 18 апреля, Президент России Владимир Путин подписал Указ «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». В их число вошли паспорта и водительские удостоверения.

«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно»,— говорится в документе.

Кроме того, если в этот период граждане достигли 14 лет и не успели получить паспорт, то основным документом, удостоверяющим их личность, будет заграничный паспорт или свидетельство о рождении.

Также Владимир Путин поручил министерству внутренних дел определить порядок и сроки замены паспортов и водительских удостоверений, а также порядок и сроки выдачи первого паспорта лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Напомним, в России, включая Челябинскую область, нерабочий период продлён до 30 апреля включительно. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 36 793 случая заболевания коронавирусом. В Челябинской области — 71 официально подтверждённый случай.