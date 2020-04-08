О сокращении числа нерабочих дней подумают через неделю

Свой прогноз президенту представил вирусолог.

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7 апреля президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития коронавирусной инфекции. Все прошло в формате видеоконференции, в которой участвовали видные ученые и медики, чье решение имеет принципиальное значение в борьбе с инфекцией.

Так, один из спикеров, директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что результат всех предпринятых в стране ограничительных мер можно будет наблюдать уже через неделю. Лишь тогда будет заметно снижение заболеваемости, либо ее дальнейший рост.

«И ещё одна особенность важная — это инкубационный период 14 дней. Если у гриппа — 3-5 дней, то у этой инфекции — 14 дней. Это достаточно протяжённый инкубационный период, который и определяет во многом проведение противоэпидемических мероприятий», — заявил Владимир Кутырев.

Также ученый отметил, что на сегодняшний день очень важно продолжать большую работу по профилактическим мероприятиям, направленным на разобщение людей.

«Более того, в Российской Федерации упреждающие мероприятия начались ещё в январе 2020 года, что позволило нам беспрецедентно практически не допустить завоза из Китая инфицированных и больных, это очень важный эффект», — подчеркнул директор противочумного института.

Он рассказал, что в мире есть на данный момент три основные модели борьбы с острыми респираторно-вирусными инфекциями, к которым и относится Covid-19: пассивная, запаздывающая и опережающая. Именно по последней, по словам специалиста, движется Россия.

Напомним, что в России на данный момент зарегистрировано 7 тысяч 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 494 человека выздоровели, 58 скончались.

В Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с заболеванием: 8-800-201-41-88.

Также всем жителям региона доступен сайт коронавирус74.рф со всей последней информацией.