По 100 литров масла на жителя: такой урожай масличных собрали на Южном Урале

Агропром Челябинской области кормит регион и работает на экспорт

В агропромышленном комплексе Челябинской области 2025 год был отмечен не только абсолютными рекордами в растениеводстве и животноводстве, но и системной работой по подготовке кадров и глубокой переработке сырья. Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал об этом в интервью журналисту ИА «Первое областное».





— Алексей Владимирович, год был непростым из-за погоды. Как это повлияло на кампанию и каков главный результат в растениеводстве?

— Действительно, погода вносила серьезные коррективы. Обильные дожди в мае буквально разделили сезон на «до» и «после», осложнив обработку почвы. Однако современные технологии и оперативная работа аграриев позволили не только компенсировать риски, но и получить рекорд. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур достиг 2,4 миллиона тонн — это лучший результат за последние 32 года. Но еще важнее качественный показатель: средняя урожайность впервые в истории области превысила 20 центнеров с гектара. А по картофелю, например, рост урожайности составил впечатляющие 41% по сравнению с прошлым годом.





— Много говорилось о рекорде по масличным культурам. Насколько масштабен этот рывок?

— Это настоящий прорыв. Мы собрали более 495 тысяч тонн маслосемян — такого объема в регионе никогда не производили. Для понимания масштаба: если пересчитать это на готовое растительное масло, то, в расчете на каждого жителя области мы производим около 100 литров. Площади под этими культурами за год были увеличены на 110 тысяч гектаров. Это стратегический ответ на экономические вызовы: масличные культуры сегодня обеспечивают повышенную рентабельность хозяйств и являются идеальным сырьем для глубокой переработки, создавая добавочную стоимость прямо в регионе.

— Куда направляется такой объем маслосырья? И как развивается переработка?

— Мы полностью закрываем внутреннюю потребность и стали крупным экспортером. Готовая масложировая продукция поставляется в регионы Урала, Сибири и в страны Средней Азии. Кроме того, ведется работа по наращиванию поставок в Китай. Чтобы закрепиться на этих рынках, критически важно развивать собственную переработку. Уже начато строительство нового маслоэкстракционного завода в Варненском районе, а в Еткульском районе в начале 2026 года запустят современный элеваторно-перерабатывающий комплекс. Эти предприятия станут мощными точками роста для всего сектора.





— В закрытом грунте тоже есть чем гордиться?

— Безусловно. По производству тепличных овощей Челябинская область укрепила свои позиции как лидер на всем Урале. Мы не только полностью обеспечиваем себя свежими огурцами и томатами круглый год, но и активно поставляем их в северные соседние регионы, где свое производство ограничено. Это яркий пример эффективного импортозамещения и наращивания экономического потенциала АПК.

— Назовите ключевые достижения в животноводстве.

— Знаковым событием года стало преодоление исторической планки в продуктивности дойного стада. Средний надой на одну фуражную корову в сельхозорганизациях по итогам года превышает 7000 килограммов молока. Это прямой результат многолетней программы модернизации и реконструкции животноводческих комплексов, внедрения современных технологий кормления и содержания. По мясу регион сохраняет 10-е место в России, а по производству куриного яйца — уверенное 3-е, с объемом более 1,6 миллиарда штук.

— Урожаи растут, технологии меняются. Кто будет всем этим управлять? Как решается кадровый вопрос?

— Это основа основ. Мы запустили системный проект по созданию непрерывного образования «школа — ссуз/вуз — предприятие». В 2025 году в сельских школах открылись 7 современных агроклассов, оснащенных цифровыми лабораториями, симуляторами техники и учебными теплицами. Дети с 7 класса на практике изучают основы генетики, растениеводства, биотехнологий. Наша амбициозная цель — создать не менее 100 таких классов к 2030 году. Мы растим не просто будущих механизаторов или животноводов, а технологов и управленцев для высокотехнологичного АПК.





Работа по открытию агротехнологических классов ведётся совместно с предприятиями АПК, которые выступают в качестве индустриальных партнёров. Они несут основные расходы, которые затем компенсируются из бюджета. Региональный проект «Кадры в АПК» один из основных инструментов реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

— Что бы вы назвали основным итогом 2025 года?

— Главный итог — это подтверждение, что выбранный курс на технологическое перевооружение, глубокую переработку и подготовку кадров верен. Даже в непростых погодных условиях аграрии региона способны ставить рекорды.