Посевная кампания в Челябинской области продолжается даже в непогоду

Специалисты считают, что оптимальные условия для сева наступят позднее



Полевые работы в Челябинской области начались в апреле, вместе с просыханием земли. Аграрии закрыли влагу, проборонили многолетние травы, прорыхлили почву. Сеять начнут, когда земля достаточно прогреется. Несмотря на раннюю весну, почва еще холодная. И наступившая непогода не способствует ее прогреванию. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал главный агроном СПК «Коелгинское» им. Шундеева И. Н. Антон Попиралин. В хозяйстве собираются засеять около 21 тысячи гектаров.

«У нас самые оптимальные сроки — после первого числа начинать сеять семечку. Думаю, в этом году выйдем на те же сроки. Пока, правда, холодно. Я замерял температуру почвы — она еще не готова. Поэтому не стал рисковать, семена сейчас дорогие», — рассказывает руководитель растениеводческого направления в хозяйстве.

Антон Попиралин говорит, что даже сорняки на полях пробуждаются пока слабо. Наступившие ночные минусовые температуры не навредят сельскохозяйственным культурам. К апрельским дождям агроном относится благосклонно: благодаря им влаги в почве хватит на всходы.

Почти все семена в «Коелгинском» отечественного производства — 99%. За рубежом в этом году купили только 100 мешков подсолнечника из 1300, которых надо было закупить, — просто попробовать. Покупают гибридные семена кукурузы. Приобретают семена других культур для обновления.





В хозяйстве выращивают однолетние травы на сенаж, кукурузу на силос, подсолнечник, лен, ячмень, пшеницу, многолетние культуры, такие как донник, люцерна, костры. Доля озимых в «Коелгинском» мала, здесь предпочитают яровой сев.

Перед тем как попасть в землю, семена в СПК «Коелгинское» проходят отбор через зерноочистительный комплекс ЗАВ 40. В огромном строении, снаружи напоминающем элеватор, установлено оборудование, которое очищает и сортирует зерно. Через решета разного калибра зерно делится на крупное, среднее и мелкое. В час комплекс может прогнать 40 тонн материала.





Его же запускают в уборочную кампанию для очистки зерна. В прошлом обильном на влагу году перед закладкой урожая на хранение активно использовали две сушилки. Это позволило сохранить собранный урожай.





Вернемся к посевной. Отборные семена протравливают смесью препаратов. Им дают защиту от болезней, вредителей, попутно обогащая элементами питания.

«После того как зерно пройдет обработку, обсохнет, оно считается полностью готовым к посеву», — объясняет Антон Попиралин.





Занимаются протравкой работники, с ног до головы запакованные в СИЗ, с респираторами и защитными очками. Они направляют зерно к протравителю, который на выходе дает обработанный материал. Техника, кстати, отечественного производства.

Практически все культуры в хозяйстве используют для создания монокорма для молочного стада — одного из лучших в Челябинской области. На продажу выращивают лен и подсолнечник.

Таким образом, несмотря на неблагоприятные погодные условия и холодную почву, посевная кампания в Челябинской области продолжается. Апрельские дожди обеспечат достаточное количество влаги для будущих всходов. Аграрии ждут оптимальных условий для сева, завершив предварительные работы по подготовке почвы, ремонт техники и протравку семян.



