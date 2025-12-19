На Южном Урале завершили уборку масличных и собрали рекордные 485 тысяч тонн

Успеху способствовало расширение посевных площадей и рост урожайности

Аграрии Челябинской области завершили уборку масличных культур с абсолютным рекордом в урожае. Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, по предварительным итогам валовой сбор маслосемян в регионе составил 485 тысяч тонн. Это наивысший показатель за всю историю выращивания данных культур на Южном Урале. И почти на 200 тысяч тонн больше, чем в 2024 году, когда было собрано 287,1 тысячи тонн.

Рекорд стал закономерным следствием расширения посевных площадей и повышения урожайности. Под масличные культуры в этом сезоне отвели 362 тысячи гектаров, что на 112 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. Например, площадь под подсолнечник была увеличена на 60 тысяч гектаров. При этом урожайность выросла в среднем на 9,6 процента.

Высокий урожай напрямую влияет на экспортные показатели региона. По данным за одиннадцать месяцев текущего года, экспорт масложировой продукции из Челябинской области вырос почти на 36 процентов. Особенно заметен рост поставок подсолнечного масла — на 50,8 процента, льняного масла — в 1,9 раза, рапсового масла — на 18,3 процента. Также значительно увеличился экспорт семян льна и жмыха.