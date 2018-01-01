/ Полиция опровергла охоту сотрудника на запрещенной территории на Южном Урале

Правоохранители недовольны распространением ложной информации о коллеге.

В последний день 2017 года полиция «оправдала» своего коллегу, которого увидели на территории Малокизильского водозабора. Предполагалось, что он пришел на территорию заповедника с ружьем, чтобы поохотиться на запрещенной территории. Полиция выяснила, что правоохранитель действительно был в указанном месте, но факт браконьерства не доказан.



Вопрос о достоверности сведений, предоставленных в распоряжение средствам массовой информации, рассматривался на совещании представителями Общественного совета при УМВД России по г. Магнитогорску и ветеранской организации сотрудников органов внутренних дел. На заседании единогласно было принято решение, в случае неподтверждения вины полицейского обратиться в соответствующие инстанции с требованием дать правовую оценку законности действий лиц, причастных к распространению недостоверной информации, вызвавшей широкий общественный резонанс. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



В Главке также рассказали, что к полицейским, которые прибыли на территорию заповедника и допустили нарушение служебной дисциплины, будут приняты меры дисциплинарного характера. Контроль за ситуацией ведет начальник южноуральского ГУ МВД.



Напомним, информация появилась 26 декабря. Сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку по факту незаконной охоты. Они проверяли, действительно ли сотрудник полиции занимался браконьерством на территории заповедника. Параллельно проверку организовала полиция.