Министр строительства и ЖКХ РФ заразился коронавирусом

Инфекция выявлена и у его заместителя Дмитрия Волкова.

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Ещё два заражения коронавирусом произошло в кабмине. О положительном результате анализов сообщили министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Оба они госпитализированы в одну из городских больниц Москвы.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей. Остаюсь на связи»,— цитирует слова министра издание ТАСС.

Коронавирус выявила компьютерная томография. Сначала у Дмитрия Волкова, а затем и у Владимира Якушева. До этого момента никаких признаков инфекции не было. На сегодняшний день , как отмечают в пресс-службе Минстроя, состояние обоих пациентов нормальное.

Исполняющим обязанности главы министерства строительства и ЖКХ на время лечения Якушева назначен замглавы Никита Стасишин.

По словам пресс-службы ведомства, ещё в конце марта более 80% сотрудников перешли на удалённый режим работы, и все совещания проходят в формате видеоконференцсвязи. Вот только подхватить коронавирус можно где угодно.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин также заразился коронавирусом и на данный момент проходит лечение. Он также остаётся на связи. На время лечения Мишустина его обязанности будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.