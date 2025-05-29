Плюшевые монстры Лабубу подешевели за май в 1,5 раза

Челябинцы массово заказывают их на маркетплейсах

Новый тренд на обвесы на сумки — плюшевые монстры Лабубу (Labubu). Они стали настоящим хитом на российском рынке в 2025 году. ЮMoney и аналитический центр «Чек Индекс» провели совместное исследование и зафиксировали всплеск продаж этих плюшевых монстров.

Лабубу обогнали по популярности даже «гуся-обнимуся». С 1 по 20 мая продажи этих игрушек выросли в 13 раз по сравнению с апрелем. Но зато снизилась стоимость: средняя цена на брелок — 6575 рублей. В апреле приверженность к тренду могла обойтись в 9300 рублей. Аналитики считают, что это связано с появлением на рынке подделок и более дешевых аналогов.

«Плюшевые брелоки, в том числе Лабубу, стали популярным аксессуаром для гардероба: ими дополняют образ, их вешают на сумки. Для покупателя это способ выразить свою индивидуальность, а для рынка — признак высокой вовлеченности аудитории, которая подхватила тренд на коллекционирование», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Популярность Лабубу связана с трендами в социальных сетях и кей-поп-культурой, но эксперты не исключают, что этот бум может быть недолгим. Челябинцы заказывают Лабубу на маркетплейсах, средний срок доставки — от трех дней.

«Оригинальные Лабубу выпускаются лимитированными коллекциями. Это улыбающиеся монстры в запломбированной упаковке. При этом главная интрига ждет покупателей после покупки: никогда не знаешь, какая игрушка ждет тебя внутри. Чаще всего монстров заказывают школьницы, у студентов этот тренд не особо приживается», — поясняет челябинская студентка и модница 20‑летняя Наталья.

Остается только догадываться, откуда у местных школьниц несколько тысяч рублей на брелок, и вспоминать ушедших уже в историю Хаги Ваги и Киси Миси.