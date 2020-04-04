Испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся в июне 2020

Исследования на животных уже подходят к концу.

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Тестирование вакцины от коронавируса на животных уже завершается. К июню начнутся испытания на людях. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

По его словам, на сегодняшний день проиммунизированы мыши и хорьки, начинаются исследования на низших приматах. Исследования на животных планируется завершить в конце апреля этого года.

«После этого мы перейдём на стадию доклинических исследований. И последующий этап клинических исследований — уже непосредственно на людях, в июне начнутся испытания на людях»,— рассказал Ринат Максютов.

При этом, по его словам, на данный момент разрабатывается 26 разных вакцин, которые будут исследованы в лаборатории. И затем лучшие варианты отдадут на доклинические исследования, а после этого — на клинические, которые будут испытаны на людях.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 333 человека выздоровели, 43 — умерли. В Челябинской области 26 заражённых, четверо уже выздоровели.