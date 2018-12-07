Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.74 -0.08 75.61 -0.1
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 15:21
Экологи посоветовали покупать живую елку, а не искусственную. Почему?
Советы экспертов и «Первого областного» по выбору новогоднего дерева.
/ Челябинскому заводу приостановили разрешение на выбросы

Челябинскому заводу приостановили разрешение на выбросы

Предприятие нарушило условия, на которых оно выдавалось.
сегодня в 16:53
  |  Общество

Управление челябинского Росприроднадзора временно приостановило действие разрешения на выброс вредных веществ в воздух Челябинскому заводу металлоконструкций. Накануне ведомство провело серию внеплановых проверок на крупных предприятиях города, в результате которых были выявлены нарушения условий разрешения на выбросы у ЧЗМК.

На ЧЗМК были выявлены непронормированные источники выбросов. Кроме того, по результатам анализа, проведенного управлением, проект предельно допустимых выбросов предприятия требованиям законодательства не соответствует. Эти факторы и послужили основанием для того, чтобы разрешение на выбросы предприятия было приостановлено. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Челябинской области Владислав Коробкин.

Отметим, ЧЗМК является одним из самых проблемных заводов по выбросам фторида водорода в Ленинском районе Челябинска.

Общество
Росприроднадзор и Минэкологии объединятся для контроля за выбросами предприятий
31.10.2018
Росприроднадзор и Минэкологии объединятся для контроля за выбросами предприятий
Общество
Закрытие городской свалки позволит снизить количество токсичных выбросов
12.09.2018
Закрытие городской свалки позволит снизить количество токсичных выбросов
Общество
Завод стройматериалов заподозрили в превышении выбросов в дни НМУ
02.08.2018
Завод стройматериалов заподозрили в превышении выбросов в дни НМУ
Общество
Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза
  
17.07.2018
Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Александр Овечкин побил очередной рекорд в НХЛ
сегодня в 19:39
Александр Овечкин побил очередной рекорд в НХЛ
Наука
Научная конференция, посвященная 25-летию конституции России, прошла в ЮУрГУ
сегодня в 19:34
Научная конференция, посвященная 25-летию конституции России, прошла в ЮУрГУ
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, что не думает о новом контракте
сегодня в 19:04
Артемий Панарин рассказал, что не думает о новом контракте
Общество
Девушку с приступом эпилепсии спасли от смерти сотрудники ГИБДД
сегодня в 18:02
Девушку с приступом эпилепсии спасли от смерти сотрудники ГИБДД
Политика
Владимир Бурматов получил благодарность Президента России Владимира Путина
сегодня в 17:45
Владимир Бурматов получил благодарность Президента России Владимира Путина
Общество
Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами возле «Родника»
сегодня в 17:25
Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами возле «Родника»
Общество
Челябинскому заводу приостановили разрешение на выбросы
сегодня в 16:53
Челябинскому заводу приостановили разрешение на выбросы
Спорт
8 медалей на чемпионатах России завоевали копейские велосипедисты
сегодня в 16:38
8 медалей на чемпионатах России завоевали копейские велосипедисты
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6