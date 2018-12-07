/ Челябинскому заводу приостановили разрешение на выбросы

Предприятие нарушило условия, на которых оно выдавалось.

Управление челябинского Росприроднадзора временно приостановило действие разрешения на выброс вредных веществ в воздух Челябинскому заводу металлоконструкций. Накануне ведомство провело серию внеплановых проверок на крупных предприятиях города, в результате которых были выявлены нарушения условий разрешения на выбросы у ЧЗМК.

На ЧЗМК были выявлены непронормированные источники выбросов. Кроме того, по результатам анализа, проведенного управлением, проект предельно допустимых выбросов предприятия требованиям законодательства не соответствует. Эти факторы и послужили основанием для того, чтобы разрешение на выбросы предприятия было приостановлено. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Челябинской области Владислав Коробкин.

Отметим, ЧЗМК является одним из самых проблемных заводов по выбросам фторида водорода в Ленинском районе Челябинска.