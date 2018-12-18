/ Челябвтормет прокомментировал закрытие производства из-за выбросов

Литейных цех прекратит работу до конца года.

Литейный цех, расположенный на территории ОАО «Челябвтормет» прекратит свою работу до конца года. Это связано с нарушениями, которые зафиксировали в его работе. Происходящее прокомментировал главный инженер предприятия Сергей Кузнецов.

У нас есть проект ПДВ, вот этот цех, точнее печь. Печь, которая выбрасывает в атмосферу дым. Но в этом проекте указаны не все источники, через которые этот дым выходим в атмосферу. Там есть фонари, нашли две открытые форточки еще, а в проекте ПДВ этого не указано. То есть источник загрязнения работает в пределах ПДВ, но в проекте, в документах, не указаны все отверстия, через которые он загрязняет. Вот в этом только наша вина. Все. Вообще только что принято решение о закрытии — не через суд, не природоохранными органами, а мы сами решили, раз пошло такое давление, прекратить эту деятельность. Нам еще есть чем заниматься кроме этого, — рассказал «Business FM Челябинск» Сергей Кузнецов.

Напомним, в ноябре цех уже лишился разрешения на выбросы, но продолжил свою работу. Стали поступать многочисленные жалобы от жителей Калининского и Курчатовского районов. Были проведены проверки, которые зафиксировали превышения выбросов. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил о необходимости принятия самых жестких мер по закрытию.

Что касается Челябвтормета, точнее работы его плавильного цеха, она должна быть прекращена. Компетенции у нас есть, надо привлекать и силовые структуры. Нужно показать действенность нашего взаимодействия с общественностью, — заявил Борис Дубровский.