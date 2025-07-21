Площадку для первого атомного реактора выбрали на Южном Урале осенью 1945 года

Место определили не случайно, а по ряду критериев

В 2025 году в России отмечается 80-летие атомной промышленности. 20 августа 1945‑го при Государственном комитете обороны СССР организовали специальную группу для работы над созданием атомной бомбы. Первый промышленный реактор появился в Челябинской области. Регион внес колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, а после этого помог создать ядерный щит Родины. На Южном Урале три атомных города — Озерск, Снежинск и Трехгорный. ИА «Первое областное» начинает проект к юбилею отрасли. Первый материал посвящен выбору места размещения завода № 817 — «Маяка» и рабочего поселка при нем, ставшего со временем городом Озерском. Выпуск оружейного плутония — взрывчатки для разрушительной атомной бомбы — наладили в окружении лесов, гор и озер. В сплошной тайге без каких-либо построек за считанные годы выросли предприятие и жилые дома.

Удаленность от крупных городов и оживленных магистралей, огромное количество воды и близость железной дороги — это одни из критериев, по которым с лета 1945 года выбирали площадку для строительства в Челябинской области первого атомного реактора. Найти подходящее место в правительстве СССР поручали Авраамию Завенягину, который возглавлял в НКВД строительство крупнейших предприятий тяжелой промышленности, указано в книге «Тайна „сороковки“» Владимира Новоселова и Виталия Толстикова.

Острая необходимость развития атомной промышленности появилась в конце Великой Отечественной войны, когда страна-победитель стала сверхдержавой и расширила зоны влияния. США в июле 1945 года, в дни Потсдамской конференции, где обсуждали будущий миропорядок, испытали новое разрушительное оружие. В августе японские Хиросима и Нагасаки подверглись атомной бомбардировке. Эти действия в СССР восприняли как вызов, а не запугивание. Страна вступила в гонку вооружений и холодную войну.

В том, что разместить предприятия атомной промышленности нужно на Урале, в правительстве СССР не сомневались. За годы Великой Отечественной войны территория стала индустриальным центром страны со множеством стратегических заводов и высококлассных специалистов. Свою роль сыграла и отдаленность Урала от всех границ, а также то, что «в уральской тайге можно спрятать все что угодно и осуществить тот уровень сверхсекретности, на котором настаивал Сталин».

Еще в 1937 году Завенягин впервые побывал в районе Кыштыма и Каслей. Его, бывшего директора ММК и кандидата в депутаты Верховного Совета СССР от Кыштымского избирательного округа, тогда поразили местные горы и озера. На этот район один из главных руководителей советского атомного проекта в 1945—1953 годах и обратил свое внимание, получив задание выбрать место для предприятия.

«В тайгу под Кыштым придут люди, разбудят полусонное захолустье, построят завод, а радом с ним социалистический город, где станут жить молодые, талантливые ученые, инженеры, рабочие»,— говорится в книге «Тайна „сороковки“».

В апреле 1945 года, до выбора площадки, Авраамий Завенягин предложил поручить строительство атомного центра и рабочего поселка рядом с ним Челябметаллургстрою. В составе организации была пятая саперная армия, переброшенная в Челябинскую область из-под Сталинграда в конце 1941 года. Рабочие построили первую очередь Челябинского металлургического комбината за девять месяцев. Руководивший этим строительством Александр Комаровский тоже сделал значительный вклад в создание населенного пункта, позже получившего название Озерск. Он, с 1944 года возглавляя Главпромстрой НКВД, участвовал в определении места размещения предприятия и поселка при нем.

С мая 1945 года планировалось изучение обширной территории в районе озер Иткуль, Синара, Силач, Сутуль, Касли, Иртяш, Кызылташ и Увильды. Но особый интерес вызывала Иртяшско-Каслинская цепь водоемов. Осенью победного года рабочая группа на железнодорожной дрезине объезжала всю местность, а на самолете облетали леса между Увильдами и Синарой. Метеорологи изучали розы ветров в разных частях района.

«Поисковые работы начались в разгар лета, когда созревала земляника, а кирзовые сапоги изыскателей становились красными от подавленных ягод. За короткое время была проделана огромная работа»,— писал в своих воспоминаниях первый руководитель центрального бетонного завода Владимир Белявский.

Строительство плутониевого завода с рабочим поселком планировали на месте нынешнего Снежинска, а площадку под Кыштымом считали запасной. Но от размещения предприятия у Синары отказались по экологическим соображениям: в случае аварии радиацией могла быть заражена вся система Иртяшско-Каслинских озер. Поэтому решили, что завод нужно построить на озере Иртяш, а рабочий поселок — на берегу Кызылташа.

Но научный руководитель атомного проекта СССР Игорь Курчатов, получив данные о местности, поддержал другое размещение предприятия. В письме от 14 ноября 1945 года на имя курировавшего атомный проект Лаврентия Берии он написал: «Прошу Вас рассмотреть вопрос о переносе площадки завода № 817 к озеру Кызыл-Таш». Под поселение отвели место на берегу озера Иртяш. То есть объекты поменяли местами. Этот выбор спас город 29 сентября 1957 года, когда случилась авария, отмечают Владимир Новоселов и Виталий Толстиков в книге «Атомный след на Урале».

Интересно, что проект строительства вписали в ландшафт местности. День основания поселения при химическом заводе № 817 определен по документам. Это 9 ноября 1945 года. Тогда группа строителей на «коломбине» (это грузовой автомобиль с деревянной будкой для перевозки людей) выехала на место будущей стройки под Кыштым, написано в книге «Тайна „сороковки“». Добирались очень долго.

«Из-за бездорожья сделали большой крюк через Касли. Последние километры дались особенно тяжело — машина то и дело застревала в сугробах. Вконец измученные, уже к ночи добрались до конечного пункта, расположенного на южном берегу озера Кызылташ»,— вспоминал заместитель главного механика по энергетике Николай Медведев.

Документ муниципального архива Озерского городского округа

Строительное подразделение Челябметаллургстроя стало первой организацией нового населенного пункта, оно было образовано 10 ноября. 1 декабря Совет народных комиссаров СССР утвердил место под предприятие. 21 декабря Иосиф Сталин подписал постановление об организации стройуправления. К тому моменту на территории будущего завода № 817 уже работало около 500 человек.

К стройплощадке прокладывали лежневки — автодороги, мощенные бревнами; фото Объединенного государственного архива Челябинской области

Первостроители нашли приют в оставшихся от колхоза «Смычка» маленьких домиках и арендованных животноводческих постройках подсобного хозяйства Теченского рудоуправления. Помещения очистили и утеплили, установили там двухъярусные деревянные нары. В гусятнике оборудовали медицинский пункт. Жили также на веранде здания летнего пионерского лагеря Кыштымского механического завода и в многочисленных землянках. Часть рабочих разместили в Кыштыме.

Горячую пищу первое время готовили на временных кухнях около жилья, а потом в армейских походных кухнях. Еду доставляли к местам работы строителей. Для перевозки дров и строительных материалов сначала использовали танки ИС, а потом лошадей. Многие работы велись вручную. Условия были тяжелыми из-за климата и особенностей местности.

Первый магазин поселения База-10; фото ОГАЧО

Для строителей постоянное жилье не планировали, ведь они должны были покинуть этот район после завершения работ. К реализации масштабного проекта по состоянию на 1 октября 1947 года привлекли 42 тысячи человек. Были построены железные и шоссейные дороги, линии электропередач, временное жилье, организовано производство строительных материалов.

Для атомщиков возводили благоустроенный поселок. В сентябре 1948 года сдали первый капитальный двухэтажный дом. Заработала школа. В 1950 году отпраздновал новоселье городской театр имени М. Горького. Появились вокзал и гостиница при нем, заводоуправление комбината, политехникум, больница, а также военные городки.

Первый кинотеатр нового поселения — имени Маяковского; фото ОГАЧО

Территорию вокруг стройки закрыли для общего доступа в 1947 году, а в апреле 1948‑го населенный пункт получил название «Челябинск‑40». Завод, позже ставший «Маяком», начал работу 19 июня 1948 года. Именно тогда промышленный реактор был выведен на запланированную мощность. Первый оружейный плутоний получили в апреле 1949-го, а 29 августа эту продукцию использовали в первой советской атомной бомбе.

Документ муниципального архива Озерского городского округа

В книге «Атомный след на Урале» авторы пишут, что при строительстве химического завода и рабочего поселка были потеряны сельхозугодия пяти колхозов, подсобные хозяйства кыштымских предприятий, рыболовецкий колхоз на озере Кызылташ, места отдыха детей и взрослых. Новоселов и Толстиков тут же задаются вопросом: «разве эти потери сопоставимы с необходимостью решения исключительно важной государственной задачи?».