Первую очередь Челябинского металлургического комбината построили за 9 месяцев

Завод построили быстрыми темпами в тяжелые годы Великой Отечественной войны

В начале февраля 1943 года строители Челябметаллургстроя рапортовали о постройке первой очереди Челябинского металлургического комбината. Новый промышленный гигант появился за девять месяцев. «Даже в мирное время на всем готовом столь грандиозные работы в такой короткий срок не производились», — писали корреспонденты. На страницах газеты «Челябинский рабочий» вышла заметка «Рождение гиганта». ИА «Первое областное» в рамках проекта «80 малоизвестных фактов» рассказывает о появлении предприятия, внесшего большой вклад в победу СССР над Германией.

Создание предприятия удивительно. История гласит, что за 10 дней до начала Великой Отечественной войны правительство приняло окончательное решение возводить Бакальский металлургический завод на Першинской площадке у Челябинска. При этом необходимость строительства осознавали еще в 1930 году, чтобы увеличить мощности металлургии и повысить снабжение страны качественными сталью и чугуном. Тогда же к северу от города приступили к работам, но их законсервировали в 1935 году из-за технических сложностей.

После нападения Германии изменились первоначально принятый состав завода и сроки его строительства. Особым постановлением от 13 ноября 1941 года предусматривалась установка пяти электропечей и двух прокатных станов, эвакуированных с подмосковной «Электростали», а также двух доменных печей, вывезенных из Липецка. Осенью стали прибывать составы с этими агрегатами, а также оборудованием со сталинградского «Красного Октября».

Первые трудармейцы (большинство из них — советские немцы) приехали на стройплощадку в феврале 1942 года. Затем прибыли заключенные. Строили ЧМЗ рабочие из разных частей страны — представители почти 50 национальностей. Задействовали также шесть с половиной тысяч бойцов 5-й саперной армии после сооружения ими оборонительных рубежей под Сталинградом. Работы начались в марте.

Оборудование разгружали в маленьком железнодорожном неподготовленном тупике без механизации в сильные бураны и морозы. Агрегаты готовили в сараях, которые называли ремонтно-котельным, механическим, электроремонтным, железнодорожным цехами. Постепенно вокруг будущего завода появились производства щебня, бетона, пиломатериалов, железобетонных изделий, извести и металлоконструкций. Рабочие устанавливали линии электропередачи и связи.

В августе 1942 года Бакальский металлургический завод переименовали в Челябинский (ЧМЗ). За девять месяцев закончили строительство первой очереди.

«Славный коллектив строителей рапортовал товарищу Сталину о постройке в течение 9 месяцев первой очереди нового промышленного гиганта — Челябинского металлургического комбината. Новый комбинат является выдающимся сооружением качественной металлургии. Он будет производить огнеупоры, выжигать кокс, выплавлять чугун, варить сталь, прокатывать металл. Это будет крупнейшее предприятие с законченным металлургическим циклом»,— писал в «Челябинском рабочем» В. Райский.

Он сообщал, что, когда строители приступили к работе, они встретились с огромными трудностями. Не были готовы технические проекты, не было дорог, жилищ, подсобных помещений, механизмов. Не хватало и квалифицированных рабочих.

«В то время, когда проектанты Гипромеза еще выводили контуры многочисленных цехов, на площадку уже прибыло несколько десятков тысяч человек. Эти люди всю жизнь работали в сельском хозяйстве и не имели представления о промышленном строительстве. Началась невиданная по размаху работа по обучению крестьян специальностям плотника, каменщика, сварщика, монтажника, машиниста. Настойчивые труды принесли успех. Весной на стройке не было квалифицированных рабочих, теперь их много тысяч»,— отмечал автор.

В заметке сказано, что комбинат занимает колоссальную территорию в 30 квадратных километров. Рабочие проложили более 50 километров шоссейных и 70 километров железных дорог. В короткие сроки построили цеха металлоконструкций, кирпичный, ремонтный, деревообделочный. Уложили десятки тысяч кубометров бетона, миллионы кирпичей, четыре тысячи тонн металлоконструкций. Все это использовали для возведения первого стана 800, цехов и складов.

«Комбинат строится скоростными темпами. Изготовление и сборка деталей производится на специальных заводах и в мастерских, созданных на строительной площадке. Деревянные фермы сделаны при помощи электроинструментов на специальной площадке и в собранном виде доставлены в прокатный и другие цехи. Другое подсобное предприятие изготовило 12 тысяч железобетонных плит и много железобетонных труб»,— писал В. Райский.

Автор отмечал, что график — непреклонный закон на стройке. За его точное соблюдение шла упорная борьба, и это приносило победу. Душой воздвигаемого металлургического гиганта в газете назвали начальника строительства инженера-полковника Комаровского. Ему удалось организовать коллектив и его работу, установить дисциплину.

«Решающую роль на строительстве сыграл командный состав: десятники, мастера, техники, инженеры, прорабы, руководители стройки. Все свои силы и знания они отдают для быстрого выполнения ответственного и почетного задания правительства. Много сложных проблем им пришлось решить, много серьезных препятствий преодолеть, много бессонных ночей провести на работе»,— сообщалось также в заметке.

«Со сказочной быстротой на пустыре выросли заводские корпуса со сложными агрегатами, машинами, приборами», — писал автор материала. За девять месяцев построили электросталеплавильный, прокатный, механический, литейный, кузнечный и модельный цеха. Частично возвели агломерационную фабрику, доменные печи и коксовые батареи, теплоэлектроцентраль.

Отдельно автор заметки остановился на электросталеплавильном цехе с крупными печами. Его построили по последнему слову техники. Управление печами полностью автоматизировано. В цехе сделаны просторные шихтовые и разливочные пролеты, установлено новое оборудование, мощные краны для проведения механизированных работ. Три печи металлурги оценили на отлично.

«Передавая металлургам первые цехи, строители желают им успешно освоить проектную мощность и бесперебойно снабжать фронт высококачественным металлом. А коллектив строителей, используя накопленный опыт, будет строить еще быстрее и лучше, чтобы через короткий срок выросли новые цехи Челябинского металлургического гиганта, призванного дать новый могучий поток металла для разгрома врага»,— заключил В. Райский.

19 апреля 1943 года сталевар Семен Черных на первой электросталеплавильной печи выдал первые тонны челябинской стали. До конца года заработали еще четыре 30‑тонные электросталеплавильные печи. Появился металл с маркой ЧМЗ, который для производства танков использовал Челябинский тракторный завод. 30 апреля 1944 года первая доменная печь выдала первый чугун, а 2 августа на коксовой батарее № 1 был получен первый кокс. Металлургов в мае поздравил сам Иосиф Сталин.

«Поздравляю строителей Челябметаллургстроя НКВД, металлургов Челябинского металлургического комбината со сдачей в эксплуатацию доменной печи № 1. Начатый в период Отечественной войны Челябинский металлургический завод дружными усилиями вашего коллектива вырос в крупное металлургическое предприятие. Желаю вам, товарищи, успехов в вашей работе»,— напечатали в «Челябинском рабочем» телеграмму Сталина.

Всего в 1942—1945 годах на заводе вступил в строй 21 цех, ТЭЦ, было освоено и выплавлено более 50 марок стали для танковой и авиационной промышленности, оборонной техники, производства снарядов.